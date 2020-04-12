Пожары в Чернобыльской зоне вышли из-под контроля, пожарные не могут потушить уже 9-й день подряд

Уже 353 человека и 89 единиц техники задействованы к тушению пожаров в лесах под Чернобылем. Об этом сообщили на телеграм-канале журналиста Андрея Павловского, пишет Politeka.net.

За одну субботу, 11 апреля, ГСЧС с помощью самолетов и вертолетов скинули на огонь с высоты 250 тонн воды.

Кроме того, огонь перекинулся и на жилые дома в Полесском районе. Местные жители эвакуированы. Общий ущерб от пожаров оценивается в десятки миллионов гривен.

По данным Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, точную площадь уничтоженную огнем пока невозможно установить из-за непроглядного дыма по всей территории.

По состоянию на 8 апреля он составлял 3500 гектаров.

Народный депутат Ольга Василевская подсчитала, что уничтожено было около 700 га леса.

В сети отмечают, что по состоянию на 11 апреля уровень радиации пока не увеличивается и остается в пределах нормы.

Напомним, мы писали, что по состоянию на 7 часов утра 10 апреля в зоне отчуждения и отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Кроме того, остается катастрофическая ситуация с животным и растительным миром территории.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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