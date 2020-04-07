В Киеве пожарной службе прибавил работы мужчина, который решил пожарить шашлыки в лесу во время карантина

В одном из киевских Телеграм-каналов пользователи опубликовали видео, на котором можно увидеть, как мужчина решил пожарить себе шашлыки и развел для этого костер. Об этом пишет Politeka.

Пожарные решили проучить киевлянина за несоблюдение правил, когда увидели костер в лесу.

«На злобу дня! По всему городу целый день пылают пожары. Есть мнение, что всё это – поджоги + второй день горит лес под Чернобылем. В общем, дышать нечем. И тут... картина маслом: пожарные едут с вызова, а какой-то Х*Р решил в лесу пожечь кастрик. У пожарных нервы не железные, а из-за таких "самоизолированных" баранов у них работы лишь прибывает», – обозлились на «отдыхающего» в сети.

Напомним, что украинцы имеют неплохой шанс избежать уплаты штрафов в размере 17 тысяч гривен за несоблюдения карантина.

Свои советы по этому поводу предоставил на личной странице Facebook пользователь сети под ником Джаспер Данлоп.

"На всякий случай, если вас остановили на прогулке и вменяют отсутствие маски и грозят 44-3 админки? Поинтересуйтесь где вы можете БЕСПЛАТНО получить то, что от вас требуют (маски и прочее) на основании ст. 20 закона о санэпидблагополучии...", - отметил блогер.

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