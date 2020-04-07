В Киеве во время усиленного карантина и запретов на прогулки начали выгуливать курей
Так, в сети засветился новый «герой нашего времени». Молодой парень начал утро не с кофе, а с выгула своей домашней... курицы. С ней он вальяжно прошелся в ближайший супермаркет за хлебом. В популярном паблике появились соответствующие кадры, пишет Politeka.
«Доброе утро. На прогулке», – подписали фото с необычным домашним питомцем.
Так, курица явно проявила непослушание и начала вырываться. Парню пришлось взять на руки своего «питомца».
Копы расстреляли нарушителя карантина: "Был без маски", подробности безумия
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится..."
"Доллар по 42": Нацбанк предупредил о валютном рывке, худший прогноз сбывается
Кухар, Кравец, Роговцева и другие звезды, которые потеряли детей: невосполнимая утрата
Отметим, что с 6 апреля в Киеве и других городах начали действовать новые правила карантина. Теперь разрешается выходить на прогулку только с собакой, а ходить в магазин не более двух человек, и с документами.
Напомним, что улицы Киева начали дезинфицировать нацгвардейцы на водометах.
В Киеве военные трижды в неделю будут мыть центральные улицы и площади с помощью дезинфицирующих растворов на водометах.
«С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы города Киева», – сообщили в сети.
Отмечается, что растворы вполне безопасны для людей и животных. Подобные средства используют медики, а также они есть в промышленности и используются для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.
Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".
Как сообщала Politeka, Комаровский раскрыл, когда и как закончится эпидемия в Украине: "К огромному сожалению...".
Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Украине, раскрыты важные детали: что будет с магазинами, банками и школами.