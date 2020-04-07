В Киеве во время усиленного карантина и запретов на прогулки начали выгуливать курей

Так, в сети засветился новый «герой нашего времени». Молодой парень начал утро не с кофе, а с выгула своей домашней... курицы. С ней он вальяжно прошелся в ближайший супермаркет за хлебом. В популярном паблике появились соответствующие кадры, пишет Politeka.

«Доброе утро. На прогулке», – подписали фото с необычным домашним питомцем.

Так, курица явно проявила непослушание и начала вырываться. Парню пришлось взять на руки своего «питомца».

Отметим, что с 6 апреля в Киеве и других городах начали действовать новые правила карантина. Теперь разрешается выходить на прогулку только с собакой, а ходить в магазин не более двух человек, и с документами.

Напомним, что улицы Киева начали дезинфицировать нацгвардейцы на водометах.

В Киеве военные трижды в неделю будут мыть центральные улицы и площади с помощью дезинфицирующих растворов на водометах.

«С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы города Киева», – сообщили в сети.

Отмечается, что растворы вполне безопасны для людей и животных. Подобные средства используют медики, а также они есть в промышленности и используются для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

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