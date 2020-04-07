В мэрии Киева допускают возможность запрета передвижения на частном автомобиле

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, пишет Знай.

По мнению мэра, власти столицы должны учитывать самые плохие сценарии, чтобы не допустить тех ошибок, что в США, Италии и Испании.

«Если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила. И можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города частного транспорта», – говорит мэр.

Ссылаясь на протокол Всемирной организации здравоохранения умерших от китайского вируса будут кремировать, а не хоронить.

Отметим, что по состоянию на утро 7 апреля в Украине уже 1462 лабораторно подтвержденных случаев вируса. Умерло 45 и 28 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Александровской больнице Киева умер мужчина от вируса. От смертельного вируса скончался 36-летний Максим К. Его госпитализировали в больницу в начале марта и несколько недель врачи боролись за его жизнь несколько недель, подключали к к аппарату ИВЛ и ЭКМО, но спасти больного не удалось. Фото было сделано у постели больного.

«Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли...», – заверила Антоненко.

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