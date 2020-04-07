В Киеве уже 279 подтвержденных случаев заражения вирусом

За сутки к итак большому количеству больных добавилось еще 12. Один киевлянин умер, несмотря на усилие врачей. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные брифинга мэра Киева.

Среди новых заболевших в Киеве три женщины в возрасте от 34 до 41 года, пять мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, двое девочек по три года и два мальчика 6 и 15 лет.

Большинство заболевших лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. Они заразились в Украине.

Новые случаи заболеваний подтвердились в Голосеевском районе (+1), Святошинском (+1), Оболонском (+2), Печерском (+2), Дарницком и Шевченсковском по 3.

Напомним, что в Александровской больнице Киева умер мужчина от вируса. От смертельного вируса скончался 36-летний Максим К. Его госпитализировали в больницу в начале марта и несколько недель врачи боролись за его жизнь несколько недель, подключали к к аппарату ИВЛ и ЭКМО, но спасти больного не удалось. Фото было сделано у постели больного.

«Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли...», – заверила Антоненко.

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