Из-за пожаров в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство
Об этом информирует пресс-служба полиции, пишет Politeka.
В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, разгорелся масштабный пожар из-за поджога сухой травы и кустарников. Из-за ветра огонь перешел на деревья. Так, на днях загорелись леса в Чернобыльской зоне.
В тушении пожара приняла участие авиация и спецтехника. Сейчас на месте работают подразделения ДСНС. Продолжается следствие.
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Новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Мы писали, что в Чернобыльской зоне пожар буйствуовал в двух очагах, общей площадью 25 гектаров. Так, между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества пожар еще разошелся на площади около 20 га.
Напомним, что Киев разрывают пожары на сухостое, огонь выходит из-под контроля. Горит сухостой в селе Романков в Киевской области. Также пожар случился на Березняках, рядом с Форой.
«Дикари какие-то, ей Богу! Зачем вообще палят эту траву? От чего пытаются избавиться эти уже лишенные ума люди?», – подписали кадры ЧП с горящей травой.
Под видео очевидцы рассказали, что это был поджог. Начало гореть от вертолетной площадки. Приехала из Козина одна пожарная машина, потом, когда начали гореть дома, еще 4 бригады.
Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.
Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.