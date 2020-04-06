Смертоносный огонь уничтожил не только деревья, но и фауну

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство

Об этом информирует пресс-служба полиции, пишет Politeka.

В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, разгорелся масштабный пожар из-за поджога сухой травы и кустарников. Из-за ветра огонь перешел на деревья. Так, на днях загорелись леса в Чернобыльской зоне.

В тушении пожара приняла участие авиация и спецтехника. Сейчас на месте работают подразделения ДСНС. Продолжается следствие.

Новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Мы писали, что в Чернобыльской зоне пожар буйствуовал в двух очагах, общей площадью 25 гектаров. Так, между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества пожар еще разошелся на площади около 20 га.

Напомним, что Киев разрывают пожары на сухостое, огонь выходит из-под контроля. Горит сухостой в селе Романков в Киевской области. Также пожар случился на Березняках, рядом с Форой.

«Дикари какие-то, ей Богу! Зачем вообще палят эту траву? От чего пытаются избавиться эти уже лишенные ума люди?», – подписали кадры ЧП с горящей травой.

Под видео очевидцы рассказали, что это был поджог. Начало гореть от вертолетной площадки. Приехала из Козина одна пожарная машина, потом, когда начали гореть дома, еще 4 бригады.

І чергова пожежа сталася на Березняках, поблизу із Форою. Як вам взагалі дихається у Києві останнім часом? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Дикуни якісь, їй Богу! Нащо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбавитись ці вже позбавлені розуму люди? Київська область, Романків, Підгірці Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.