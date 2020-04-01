Люди по неосторожности сожгли лес на Киевщине

Люди подожгли сухую траву, а огонь из-за сильного ветра перекинулся на лес в Переяславе в Киевской области. Об этом рассказал лесничий ГП «Переяслав-Хмельницкий лесхоз» Владимир местным СМИ, сообщает Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Мы увидели в камеры, горит поле. Выехали на место происшествия, чтобы не допустить возгорания леса. Но из-за ветра пожар очень быстро распространилась. На поле и на территории дачного кооператива работали спасатели. А мы тушили лесной пожар. В этом процессе участвовали работники пяти лесничеств. Спасли лес тем, что пустили тракторы для опахивания. Написали в полицию заявление, чтобы нашли виновника, который зажег сухую траву», – сообщает главный лесничий.

В лесхозе отмечают, что во время пожара мимо горящего леса проезжало большое количество машин, люди выходили снимать на видео, но никто не помог в тушении огня.

«Хотя пожар в лесу – это не только проблема лесоводов и спасателей. Это наша общая беда», – говорит Павлик.

Отметим, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах находятся в пределе от 85 грн до 255 грн и на должностных лиц - от 255 грн до 850 грн. За уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем украинцам грозит всего лишь штраф от 255 грн до 1029 грн.

В сети пользователи уже начали выходить из себя: «Зачем его тушить? Пусть уже сгорит наконец все нафиг вместе с теми украинскими тупоголовыми дебилами, что ту траву палят!!!».

Всего огонь уничтожил 4 гектара леса под Киевом.

Напомним, что в Киеве полицейские оштрафовали продавца кондитерских изделий.

Полицейские доставили 40-летнего киевлянина в Подольское управление полиции, где составили протокол по ст. 44-3 за нарушение правил карантина. Ему выписали штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Киевляне возмутились из-за таких «двойных стандартов» и вспомнили, что остальной бизнес, покрупнее, продолжает работать:

«А кондитерская продукция - это не продукты питания? Чего же вы тогда Рошены не позакрывали? Что за двойные стандарты?», «Как насчёт сети РОШЕН? Там продукты крайней необходимости? Вобще двойные стандарты никто не отменял.».

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