Киев занял второе место в мире как город с самым загрязненным воздухом

Об этом написали местные жители в Facebook, передает Politeka

«Никто не замечал, что как минимум уже неделю ближе к ночи воздух очень сильно загрязняется? И так каждую ночь, стабильно. Вчера Киев был на 2 месте в мире, уступив «лидерство» Чиангмаю, Таиланд (там сейчас серьезные пожары). В то время, как во всем мире столицы других стран видят один из плюсов карантина – чистейший воздух, то у нас все наоборот. Что они там ночами за го*но такое ядреное жгут? (ваши версии, кроме шуток про крематории, спасибо)», – обратился к пользователям сети киевлянин Александр Доброманов.

Также он показал кадры с индексом загрязнения воздуха в украинской столице 29 марта. Все значения районов красного цвета, что значит максимальное загрязнение воздуха. Также Доброманов сравнил показатели 29 марта и 22-го, когда качество воздуха держалось в допустимых пределах.

В сети местные жители начали строить догадки, что могло настолько испортить воздух киевлянам.

«Народ массово свалил в пригород, палят прошлогоднюю листву, ветки, мусор.», «Шашлык жарят», «Еще и строители палят пластик ночью», «Горят торфянники», «да, но я слышал только про случай с 5 гектарами площади на Пуховской. И было это 24 марта. Но после не встречал никаких новых упоминаний.», «в Киевской обл. ещё горят к сожалению», «Это загрязнение чем? если углекислым газом, то это нормально. при потеплении углекислый газ начинает выделяется из опавшей листвы, камышей, травы, короче всего, что гниет. з.ы. в том же риме не так много лесов и парков, где может выделяться газ из листвы.», «Очень много подпалов камыша под Киевом, дежурят пожарные расчеты... Сегодня ночью очень сильно штыняло.», – прокомментировали публикацию в сети.

Напомним, что волки вышли на охоту на Киевщине: "даже при свете дня", подробности

Как сообщала Politeka, в Киеве подростки устроили погром на автопарковке: «Девочки развлекаются», кадры

Также Politeka писала, что в разгар карантина в Киеве отключат газ: названа дата