В Киеве подростки устроили ночные забавы на парковке
Две девочки-подростка развлекались на карантине тем, что срывали номера с припаркованных на улице машин. Об этом сообщили в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook, сообщает Politeka.
Инцидент случился на улице Рейтарской в Киеве. Во время их действий, к ним подошли прохожие и рассказали, что так нельзя делать, а также заставили вернуть номера.
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«Дети развлекаются – сорвали номера с автомобилей. После небольшого «ликбеза» отнесли номера обратно, пусть станут немного известными. Детки», – прокомментировали в сети авторы поста.
Кстати, в сети отметили, что номера на авто – дипломатические.
«А вот за кражу номеров посланника Японии могли бы и условно получить (без шуток)», – указали в комментариях.
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