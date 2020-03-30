В Киеве подростки устроили ночные забавы на парковке

Две девочки-подростка развлекались на карантине тем, что срывали номера с припаркованных на улице машин. Об этом сообщили в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook, сообщает Politeka.

Инцидент случился на улице Рейтарской в Киеве. Во время их действий, к ним подошли прохожие и рассказали, что так нельзя делать, а также заставили вернуть номера.

«Дети развлекаются – сорвали номера с автомобилей. После небольшого «ликбеза» отнесли номера обратно, пусть станут немного известными. Детки», – прокомментировали в сети авторы поста.

Кстати, в сети отметили, что номера на авто – дипломатические.

«А вот за кражу номеров посланника Японии могли бы и условно получить (без шуток)», – указали в комментариях.

Напомним, что синоптики рассказали, какая погода будет на Киевщине 31 марта.

Во вторник, в последний день марта киевлян застанет пасмурная погода, которая только под вечер сменится солнечной. Кроме этого, дождя не будет.

Так, влажность воздуха в Киеве до 48%, а температура опустится до прохладных +0 +6 градусов на термометре.

Время заката отодвинулось. Теперь темнеть в Киеве будет в 19:30.

Напомним, что в Чернобыльской зоне начали охотиться стаи волков в дневное время суток из-за отсутствия людей.

В Чернобыле волки начали охотиться не только по ночам, но и днем. Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook.

Зоологи отмечают, что люди не беспокоят волков, и это позволяет серым хищникам искать пищу не ночью, а днем.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

Как сообщала Politeka, наглый грабитель-гастролер орудует в Киеве: уже несколько разбитых машин, кадры

Также Politeka писала, что киевлянам показали, как продают мясо в разгар карантина: "прямо с земли"