Пропуски на общественный транспорт дают право на...

В Киеве пропуски в общественный транспорт не означают бесплатный проезд

Так, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил 23 марта, что пропуски на общественный транспорт не дают возможность бесплатного проезда.

По его словам, в общественном транспорте перевозить можно только отдельные категории пассажиров. Это осуществляется не бесплатно.

«То есть, пассажиры с спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card», – отметили в КГГА.

Напомним, что с 22 марта в украинской столице полностью остановили движение общественного транспорта. Меры приняты в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.

Теперь развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Остановится движение всех видов общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, маршрутки).

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.

Также Киев начинает подготовку к тотальному карантину и введению комендантского часа на улицах.

Напомним, что работники экстренной медицинской помощи не смогут сделать украинцам тест на коронавирус COVID-19. Известно, что украинцам в случае подозрения коронавируса COVID-19 тесты будут делать лишь в определенных медицинских учреждениях.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки". То есть, медики должны сделать пациенту сразу два теста: один на грипп, экспресс-тест — на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - информирует пресс-служба МОЗ.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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