В Киеве в разгар пандемии коронавируса мясные продукты перевозят без упаковки
Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Киев Сейчас", пишет Знай.
На Троещине недалеко от супермаркета "Эко-маркет" заметили людей, которые торгуют мясом, салом и другими мясными продуктами просто на улице. Товар не упакован и все вирусы, и микробы могут попасть непосредственно на мясо.
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Напомним, что ранее в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы. Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками. Это попало на камеры очевидцев.
Так, в сети появились кадры как в Киеве мужчина, который развозит хлеб в супермаркеты, перекладывал его з своего автомобиля в тележку просто голыми руками, забывая о всех правилах карантина. Более того, хлеб не был упакован даже в целлофановый пакет. Также неизвестно, что это за тележка, в которую он грузил хлеб, ведь на ней может быть множество микробов. После того, как мужчина выгрузил весь хлеб из автомобиля, то контейнер в котором он перевозил хлеб, поставил просто на землю, чтобы добраться к другому товару.
"Хлеб можно просто руками перекидать, а если не влезет, так ногами притоптать! Поддоны на землю... пох*й на всё, карантин для долбо*бов?", – подписали кадры очевидцы.
Также мы сообщали о том, что стало известно, как теперь украинцев в условиях карантина пропускают в общественный транспорт. Из-за ужесточения норм карантина в общественный транспорт в Киеве теперь пускают лишь по специальным пропускам.
"Как работает сейчас общественный транспорт в Киеве. При посадке полиция проверяет наличие пропуска, который выдали медработникам, спасателям, правоохранителям, работникам аптек и продуктовых магазинов", - говорится в подписи к видео.
При условии, если пропуска нет, украинцы могут предъявить документ, который подтвердит, что он действительно там работает.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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