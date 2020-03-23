Карантинные нормы в Киеве не соблюдаются не только с транспортом, но и продуктами

В Киеве в разгар пандемии коронавируса мясные продукты перевозят без упаковки

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Киев Сейчас", пишет Знай.

На Троещине недалеко от супермаркета "Эко-маркет" заметили людей, которые торгуют мясом, салом и другими мясными продуктами просто на улице. Товар не упакован и все вирусы, и микробы могут попасть непосредственно на мясо.

Напомним, что ранее в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы. Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками. Это попало на камеры очевидцев.

Так, в сети появились кадры как в Киеве мужчина, который развозит хлеб в супермаркеты, перекладывал его з своего автомобиля в тележку просто голыми руками, забывая о всех правилах карантина. Более того, хлеб не был упакован даже в целлофановый пакет. Также неизвестно, что это за тележка, в которую он грузил хлеб, ведь на ней может быть множество микробов. После того, как мужчина выгрузил весь хлеб из автомобиля, то контейнер в котором он перевозил хлеб, поставил просто на землю, чтобы добраться к другому товару.

"Хлеб можно просто руками перекидать, а если не влезет, так ногами притоптать! Поддоны на землю... пох*й на всё, карантин для долбо*бов?", – подписали кадры очевидцы.

Также мы сообщали о том, что стало известно, как теперь украинцев в условиях карантина пропускают в общественный транспорт. Из-за ужесточения норм карантина в общественный транспорт в Киеве теперь пускают лишь по специальным пропускам.

"Как работает сейчас общественный транспорт в Киеве. При посадке полиция проверяет наличие пропуска, который выдали медработникам, спасателям, правоохранителям, работникам аптек и продуктовых магазинов", - говорится в подписи к видео.

При условии, если пропуска нет, украинцы могут предъявить документ, который подтвердит, что он действительно там работает.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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