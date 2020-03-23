В столице задержали мужчину, который обворовывал автомобили

Иностранец, которого задержали в Дарницком районе Киева попался на нескольких подобных преступлениях. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции города.

Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию поступили сообщения о кражах из салонов легковых автомобилей на улицах Льва Ревуцкого и Михаила Драгоманова. После чего полицейские смогли задержать 54-летнего гражданина другого государства, который обоснованно подозревается в совершении этих правонарушений.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, злоумышленник проникал в салоны машин путем разбития бокового стекла и похищал оттуда видеорегистраторы и личные вещи владельцев.

Иностранцу объявили о подозрении по части второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве разыскивается вор, который ограбил посетителя ТЦ. Инцидент произошел в ТЦ «Квадрат», на ул. Перова.

Мужчина, который изображён на фото, аргументировано подозревается в краже сумки (с документами, телефоном, деньгами и личными вещами) у посетителя ТЦ «Квадрат».

Также мы писали, что харьковские силовики накрыли группу преступников, которые специализировались на кражах вещей из автомобилей. А курировал работу банды российский «вор в законе».

По данным правоохранителей, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники имели «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.

Работала банда на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города.

В результате обысков по местам проживания фигурантов дела сотрудники СБУ вместе с бойцами спецподразделения «Альфа» нашли и изъяли специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество, деньги, а также огнестрельное оружие.

Напомним, в Украине устроили массовую охоту на водителей с «особым» авто.

Как сообщала Politeka, угонщик превратил авто харьковчанина в груду сгоревшего металла.

Также Politeka писала, что катастрофа произошла с львовским транспортом.