В Чернобыльской зоне активизировали опасные хищники

В Чернобыле волки начали охотиться не только по ночам, но и днем. Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальной сети Facebook, сообщает Politeka.net

Зоологи отмечают, что люди не беспокоят волков, и это позволяет серым хищникам искать пищу не ночью, а днем.

Более того, в заповеднике рассказали, что в Чернобыле сейчас живет семь стай, которые охотятся, не мешая друг другу, то есть, без борьбы за добычу.

Животным не мешают даже немногочисленные местные жители и те, кто забредает в зону с целью сбора ягод, грибов, дров и ловли рыбы.

В Заповеднике также рассказали, что не было ни одного зарегистрированного случая нападения на людей в зоне Чернобыля.

Напомним, что полицейские устроили охоту на отдыхающих киевлян.

Об этом рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

На выходные многие киевляне прервали свою изоляцию ради вылазки на природу. Однако представители полиции, спасатели КАРС, ГУ ДСНС Украины в Киеве, работники КО «Киевзеленстрой» отправились на рейд по местам массового отдыха.

Киевлян «отлавливали» на массиве Виноградар.

Многие жители услышали о запрещении во время карантина расжигать костры и пользоваться зонами отдыха.

«Чрезвычайная ситуация в Украине – не время для прогулок и отдыха, а тем более для пикника! Это время беречь себя и близких! - подчеркивает Рисованный.

Он напомнил, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Штраф может затянуть на две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в полиции отметили, что за розжиг огня в лесах и парках могут оштрафовать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях – от 340 до 1360 гривен.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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