В Киеве отключат отопление до конца недели

Отопление в столице планируют отключить до конца недели, когда температура достигнет определенной метки. Об этом на брифинге рассказал 30 марта мэр Киева.

Киевляне уже успели насладиться теплом почти в 20 градусов, и сопутствующей жарой в квартирах. Теперь же просьбы горожан отключить газ участились еще и по той причине, что у многих не хватает средств для его оплаты во время карантина.

По нормативам городские власти могут принять распоряжение об отключении отопления тогда, когда среднесуточная температура не будет ниже +8 градусов по Цельсию.

Со второго апреля в Украине и Киеве начнет теплеть. Городские власти делают ставку на конец недели, чтобы отключить газ в квартирах киевлян.

Отметим, что 25 марта уже были отключены от отопления школы, детские сады и административные здания.

Напомним, что синоптики рассказали, какая погода будет на Киевщине 31 марта.

Во вторник, в последний день марта киевлян застанет пасмурная погода, которая только под вечер сменится солнечной. Кроме этого, дождя не будет.

Так, влажность воздуха в Киеве до 48%, а температура опустится до прохладных +0 +6 градусов на термометре.

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Инцидент случился на улице Рейтарской в Киеве. Во время их действий, к ним подошли прохожие и рассказали, что так нельзя делать, а также заставили вернуть номера.

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