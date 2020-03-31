Цена значительно меньше, чем в аптеках

В Киеве на Виноградаре появился автомат с медицинскими масками

Жители района рассказывают, что он появился на улице Мостицкая в супермаркете "Фуршет". В автомате можно купить разные наборы масок. Информацию и фото разместили киевляне в сети, пишет Politeka.

При этом они все одноразовые с тремя слоями. Стоимость варьируется от 20 до 60 грн. Одна маска - 20 гривен. Две маски - 40 гривен. Три маски - 60 гривен.

Заметим, что по информации АМКУ, по состоянию на конец марта 2020 цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 грн за штуку.

В сети украинцы начали возмущаться таким ценам на одноразовые маски.

«Вызывает возмущение цена маски – ведь это одноразовая маска и расчитана на 2 часа.я еще понимаю, если бы это были многоразовые маски ,которые можно дезинфицировать и опять применять. у нас аптеки и больницы наживаются на горе людей, садить на пожизненно только это их остановит», «в такое время маски должны быть по цене 2-3грн,тогда их сможет купить каждый ,а продавцов масок по 20 грн надо просто расстрелять на площади, и все это прекратится сразу,ну что делать с ворами??-только так!!», – пишут обозленные пользователи сети.

Напомним, что в Киеве по состоянию на утро 31 марта официально подтверждены 107 случаев заболевания коронавирусом.

Так, с 31 марта утром объявили о пяти новых случаях заражения COVID-19 в столице.

«За минувшие сутки еще 5 человек в Киеве заболели коронавирусом – 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет, и одна женщина, медицинский представитель, в возрасте 55 лет», – заявили в мэрии.

Отметим, что в Украине 31 марта уже числится 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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