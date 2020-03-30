В сети показали, очередной прорыв труб с горячей водой в Киеве
Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкой и Межигорской в Киеве.
«Сауну заказывали?», – подписал видео автор.
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Местные жители сразу принялись комментировать видео. Некоторые отметили, что это причина того, что у некоторых сейчас нет горячей воды.
«Опа,а я думаю почему вода в кране негорячая.», «Я уже было подумала дезинфицируют», «Обычно в таких случаях идет размытие грунта и автомобили падают в яму. Какие-то водилы бесстрашные.», «То дизенфекция от КМДА, новые технологии.», «Антисептик для киевлян и гостей города», «Виталь! Вырубай!!», «Вы не понимают, то горячая вода убивает вирусы», – смеются в сети пользователи.
Напомним, что в столице зацвели магнолии. И киевлян, которые хотят прогуляться и посмотреть на необыкновенную красоту в ботаническом саду во время карантина, не остановить. Так можно объяснить то, что на фоторепортаже ботанического сада имени Фомина присутствуют многочисленные отдыхающие, которые сидят на скамьях, фотографируют деревья и кормят птиц.
В ботсаду в Киеве люди есть, и причем их немало, но большинство все же придерживаются безопасного расстояния.
В сети отмечают, что украинцы – не единственные, кого трудно запереть по домам. Многие жители мира в эти выходные вышли на улицы и в парки полюбоваться цветением деревьев.
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