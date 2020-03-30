В сети показали, очередной прорыв труб с горячей водой в Киеве

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкой и Межигорской в Киеве.

«Сауну заказывали?», – подписал видео автор.

Местные жители сразу принялись комментировать видео. Некоторые отметили, что это причина того, что у некоторых сейчас нет горячей воды.

«Опа,а я думаю почему вода в кране негорячая.», «Я уже было подумала дезинфицируют», «Обычно в таких случаях идет размытие грунта и автомобили падают в яму. Какие-то водилы бесстрашные.», «То дизенфекция от КМДА, новые технологии.», «Антисептик для киевлян и гостей города», «Виталь! Вырубай!!», «Вы не понимают, то горячая вода убивает вирусы», – смеются в сети пользователи.

Сауну замовляли? Перехрестя Щекавицької та Межигірської Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 30. März 2020

Напомним, что в столице зацвели магнолии. И киевлян, которые хотят прогуляться и посмотреть на необыкновенную красоту в ботаническом саду во время карантина, не остановить. Так можно объяснить то, что на фоторепортаже ботанического сада имени Фомина присутствуют многочисленные отдыхающие, которые сидят на скамьях, фотографируют деревья и кормят птиц.

В ботсаду в Киеве люди есть, и причем их немало, но большинство все же придерживаются безопасного расстояния.

В сети отмечают, что украинцы – не единственные, кого трудно запереть по домам. Многие жители мира в эти выходные вышли на улицы и в парки полюбоваться цветением деревьев.

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