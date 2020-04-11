В одном из городов под Киевом вспыхнул масштабный пожар, который был виден издалека
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы в Telegram-канале PavlovskyNews.
«В Броварах горит большой участок травы. Первые, кто сообщили об этом, местные жители в социальных сетях. Мы связались с пожарным участком в Броварах, где нам подтвердили, что горит трава и что бригада уже выехала на место», - говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже не первый случай пожара из-за поджога травы в Житомирской области и в Чернобыле.
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До этого мы писали, что в Чернобыльской зоне продолжают бушевать пожары, спровоцированные поджогом сухой травы.
Уже неделю огонь тушат на территории территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств, сообщает ГСЧС Украины.
По информации спасателей, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.
Как выглядит ядовитый пожар изнутри, продемонстрировали с помощью видеозаписи, сделанной из машины пожарников, которые едут бороться с огнем. Кадры опубликовали в социальной сети Фейсбук.
На видео, снятом из окон авто, видно, как полыхают лес и сухая трава, а дым делает видимость на некоторых участках практически нулевой.
В кадре слышна ненормативная лексика, один из парней кричит, что «печет», имея в виду высокую температуру.
Напомним, зараженный воздух с Чернобыля погнало прямо на Киев, пожары не утихают.
Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.
Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.