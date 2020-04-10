10 апреля загрязненный воздух из-за пожара в Чернобыльской зоне попадет в Киев

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Жителям столицы рассказали, представляет ли такой воздух угрозу для здоровья.

Специалисты, оценив траекторию движения потенциально загрязненных воздушных масс, рассказали, что они будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и в рузультате попадут в Киев.

Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб. м.

Эксперты подчеркнули, что эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб. м.

Отметим, 10 апреля утром в ГСЧС подчеркнули, что уровень радиации в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,012 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Пожарные не могут потушить масштабное возгорание в Чернобыльской зоне уже шестые сутки. Пожар начался 4 апреля.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.