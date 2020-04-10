В ГСЧС сделали заявление относительно радиационного фона в связи с масштабным пожаром в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 10 апреля в зоне отчуждения и отселения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Там наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Пожарные не могут потушить масштабное возгорание уже почти неделю, идут шестые сутки.

К тушению пожаров привлечено 379 чел. и 100 ед. техники, из них от ДСНС 320 чел. о/с и 79 ед. техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ДСНС, которому 9 апреля человеком осуществлен 67 сбросов - 154 т воды).

При этом в ГСЧС подчеркнули, что уровень радиации в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,012 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Чернобыльской зоне показатели не изменились (г.. Чернобыль - 0,021 мР / ч., На КДП Дитятки 0,01 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч. ).

Из-за угрозы огня сегодня эвакуировали жителей в поселке Полесское, а контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" перекрыли.

Кроме того, катастрофическая ситуация с животным и растительным миром территории.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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