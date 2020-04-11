В Чернобыльской зоне продолжают бушевать пожары, спровоцированные поджогом сухой травы

Уже неделю огонь тушат на территории территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации спасателей, к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды.

Как выглядит ядовитый пожар изнутри, продемонстрировали с помощью видеозаписи, сделанной из машины пожарников, которые едут бороться с огнем. Кадры опубликовали в социальной сети Фейсбук.

На видео, снятом из окон авто, видно, как полыхают лес и сухая трава, а дым делает видимость на некоторых участках практически нулевой.

В кадре слышна ненормативная лексика, один из парней кричит, что «печет», имея в виду высокую температуру.

Пожежа у Чорнобилі Відео з Чорнобильської зони. Де всі ці рамочки, які фейсбучани ставили собі на підтримку Австралії? Gepostet von Баба і кіт am Samstag, 11. April 2020

Запись вызвала огромный резонанс среди пользователей.

«Вот, теперь янтарь будут мыть прямо под носом у всех. Все сгорит, и начнут работать», «За нарушение карантина 17000 грн штраф, а за поджигание травы – скудные несколько сотен грн. А надо крупный штраф и уголовная ответственность за повторное совершение преступления. Иначе не научишь, наверное», «местных поджигателей надо, как зайцев отстреливать ... хотя нет, зайцев жаль, а поджигателей, вроде, негуманно, поэтому просто под суд и в тюрьму, а ключик потерять😏», «Ребята, берегите себя, вас ждут дома. Ужасно», «Украина летит в пропасть. А нам забили голову коронавирусом», – пишут под видео.

Пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля, а уже 6 апреля правоохранители задержали 27-летнего жителя села Раговка, которого подозревают в поджоге. Полицейским этот гражданин пояснил, что ради забавы вблизи заброшенной фермы он поджег в нескольких местах дикий сухостой. Огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог потушить огонь.

Ему вручили подозрение в причинении пожара. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, зараженный воздух с Чернобыля погнало прямо на Киев, пожары не утихают.

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