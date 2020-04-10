В Киеве произошел масштабный пожар на складах

В пятницу, 10 апреля, в Соломенском районе столицы горели склады. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве, передает Politeka.net.

Огненное ЧП произошло на ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 50 (бывшая ул. Островского). К месту вызова было направлено пожарных из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Загорелось 100 кв. м одногоэтажного здания, в котором размещались склады. Пожар удалось погасить чуть более, чем за час. Также спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

К тушению пожара привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, что в четверг, 9 апреля, под Киевом в городе Боярка произошел пожар на подстанции. Пожар произошел примерно в 21,00. В результате возгорания можно было увидеть странное небо. Местные жители говорили, что слышны были взрывы.

Пожар на 23.00 был ликвидирован. В городе отключился свет в результате возгорания. Ремонтники пообещали починить все в ближайшее время.

Также мы писали, что масштабный пожар разгорелся на левом берегу Киева. Так, возгорание случилось в районе улицы Бориспольской. На кадрах, которые очевидцы публикуют в сети, видно, как густой черный дым поднимается над многоэтажками.

В Киеве горели склады, пострадавших в результате пожара нет, на месте работают спасатели. По другим данным, пожар охватил железно-бетонный завод.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.