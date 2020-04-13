Пожар в Чернобыле приблизился к атомной станции

Так, пожар уничтожил уже 12 сел и заставил местных жителей спасаться бегством. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео Киев Оперативный (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

С огнем в Чернобыльской зоне борются уже с 4 апреля и до сих пор не могут потушить. Масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел.

На выходных огонь вплотную подобрался к атомной станции.

«Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным», – подписали видео в сети очевидцы.

Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным» Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 12. April 2020

Также отметим, что в сети показали последствия пожаров в Зоне отчуждения. Многие животные потеряли свои дома. На этом видео лошади бегут от огня по сожженных чернобыльских полях.

Так, на кадрах показана выжженная черная земля, одинокие деревья и две лошади Пржевальского, которые бегут от пожаров. Стоит только представить, сколько животных осталось в эпицентре огня.

В комментариях пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто просто хватается за голову от последствий огненного пожара, и те, кто еще пытается спасти оставшихся животных.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса в Чернобыле, задействована авиация: кадры последствий.