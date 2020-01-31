В Киевсовете предложили решение проблемы давки в метро в час пик
Депутат Киевсовета заявил, что можно скорректировать график работы предприятий, которые расположены возле станций, пишет Politeka.net.
С такой инициативой выступает депутат Киевсовета, передает издание «Вечерний Киев».
Он считает для того, чтобы избежать больших скоплений пассажиров в часы пик в столичном метро, в частности на станции «Золотые ворота», стоит изменить расписание работы предприятий рядом с метро.
Такой подход позволит более равномерно распределять пассажиропоток с 18:00 до 19:00, когда большинство граждан направляются с работы домой.
Однако, чтобы воплотить задуманное в жизнь, необходимо «разработать проект решения и вынести его на рассмотрение профильной комиссии».
Ранее мы писали, что к середине 2020 года в киевском метро должны поставить 23 комплекта контрольного автоматического входного пункта LOTTol.
Новые турникеты появятся на 15 станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".
Новые автоматические пункты будут принимать плату с помощью бесконтактных банковских карт, смартфонов и других приспособлений с чипом NFC и дополнением банка, бесконтактных карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина", а также разовых билетов с QR-кодом в бумажной или электронной форме.
Также мы писали о том, что вещи из шкурок котов продают в Киеве.
Также Politeka писала, что Киев превращается в гигантскую свалку, кадры свинства.
Как сообщала Politeka, загадочная застройка появилась в Киеве на Шулявке, фото.