Возле станции метро "Шулявская" появился загадочный строительный забор

Что именно хотят построить рядом с легендарным танком-памятником, достоверно неизвестно – на заборе нет никакой информации о планах застройщика, пишет издание Сегодня.

"Ходят разные слухи. Одни говорят, что здесь построят жилой комплекс, другие, что торговый центр и ресторан. На территорию завезли технику и что-то там роют, чуть ли не сваи уже забивают. Строители ведут себя грубо и никого на стройку не пускают, только оперативно запускают и выпускают строительную технику", – рассказал местный житель Иван Федорчук.

Фото: Александр Марущак

Местные жители возмущены планами застройки территории вокруг метро.

Отметим, что на заборе нет никакой информации о планах застройщика. Только в одном месте к нему прикреплена план-схема.

Также тут указано, что участок земли на проспекте Победы – это частная собственность и тут выполняются подготовительные работы к строительству.

Недавно мы писали, что в Киеве на крыше одной их многоэтажек заметили нестандартную пристройку.

Вместо громадной мансарды с шикарным видом здесь построили настоящую церковь.

В микрорайоне Оболонь заметили частную церковь на крыше многоэтажки. Местные жители рассказали, что эту пристройку начали строить еще в 2010 году, однако никто точно не знал что там будет. Поначалу все походило на строительство мансарды, и никто и представить себе не мог, что там возведут целую церковь.

Известно, что частная церковь построена над двухэтажной квартирой киевского бизнесмена. Однако его личность неизвестна. При этом на данный момент также неизвестно, имелось ли у строителей разрешение на сооружение такой церкви на крыше многоэтажки.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, ужасом обернулось праздник в центре Киева, много пострадавших.

Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес суровый вердикт.