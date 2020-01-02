Инцидент произошел 1 января на Контрактовой площади в столице Украины

Как передает Politeka.net со ссылкой на группу в соцсети Фейсбук "Киев. Оперативный", пьяный мужчина зацепил два казана с горячим напитком. Пролившийся глинтвейн ошпарил продавца, покупателей и проходящего мимо 7-летнего ребенка.

На месте разбирались правоохранители, задержавшие дебошира. Пока остается неизвестно, случайно или специально он перевернул чаны.

"Сам мужчина все отрицает. Говорит «докажите, делайте экспертизу и вообще документов на этот алкоголь нет», - говорится в посте в соцсети.

В это время в сети активно обсуждают случившееся. Большинство уверено, что наказать стоит не только хулигана, но и владельцев киоска, не удосужившихся обезопасить людей от возможности получить ожог.

"Странно ,что до этого никто не обварился, напёрли , от жадности всего и побольше. Это не столовка а место где люди гуляют, а для этого место свободное нужно."

"Ці казанки дійсно стоять дуже "стрьомно". Тільки з Німеччини, там глінтвейн далеко від прилавку, всередині."

"Не надо было ему ничего доказывать,надо было его в чан головой вмакнуть для профилактики"

"После того,как купил этот шмурдяк сам хотел перевернуть. Порошковая вода,заправленная низкокачественным спиртом, вылил..."

"А в цивилизованных странах к ответственности притянули и владельцев ларька"

"Треш... В чем виноваты обычные люди? Чего ж борец на себя все не вылил."

"Комментарии к чему угодно, только не о пострадавших взрослых и ребенке.

Вот и все ценности."

Ранее мы сообщали, в Киеве 1 января произошло массовое побоище у метро. Так, в 4.30 утра на улице Большой Васильковской вблизи станции "Лыбедская" произошла драка со стрельбой. В результате инцидента пострадало порядка шести человек.

Видео потасовки слили в сеть.

"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор ролика.

Напомним, на Киевщине мужчину облили бензином и пытались поджечь: мстили за увольнение, фото.

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