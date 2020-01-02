Размер минимальной зарплаты, в соответствии с проектом Государственного бюджета Украины на 2020 год, должен вырасти с 1 января 2020 года

Передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.

Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.

Соответственно, повысился и размер прожиточного минимума: с 1 января 2020 года он составляет для одного человека на месяц 2 тысячи 27 гривен, с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.

Недавно мы писали, что инцидент произошел 1 января на Контрактовой площади в столице Украины.

Пьяный мужчина зацепил два казана с горячим напитком. Пролившийся глинтвейн ошпарил продавца, покупателей и проходящего мимо 7-летнего ребенка.

На месте разбирались правоохранители, задержавшие дебошира. Пока остается неизвестно, случайно или специально он перевернул чаны.

В это время в сети активно обсуждают случившееся. Большинство уверено, что наказать стоит не только хулигана, но и владельцев киоска, не удосужившихся обезопасить людей от возможности получить ожог.

"Странно ,что до этого никто не обварился, напёрли , от жадности всего и побольше. Это не столовка а место где люди гуляют, а для этого место свободное нужно."

"Ці казанки дійсно стоять дуже "стрьомно". Тільки з Німеччини, там глінтвейн далеко від прилавку, всередині."

"Не надо было ему ничего доказывать,надо было его в чан головой вмакнуть для профилактики"

"После того,как купил этот шмурдяк сам хотел перевернуть. Порошковая вода,заправленная низкокачественным спиртом, вылил..."

Напомним, коллапс в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

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