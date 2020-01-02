Размер минимальной зарплаты, в соответствии с проектом Государственного бюджета Украины на 2020 год, должен вырасти с 1 января 2020 года
Передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.
Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.
Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.
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Соответственно, повысился и размер прожиточного минимума: с 1 января 2020 года он составляет для одного человека на месяц 2 тысячи 27 гривен, с 1 июля – 2 тысячи 118 гривен, с 1 декабря – 2 тысячи 189 гривен.
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"Странно ,что до этого никто не обварился, напёрли , от жадности всего и побольше. Это не столовка а место где люди гуляют, а для этого место свободное нужно."
"Ці казанки дійсно стоять дуже "стрьомно". Тільки з Німеччини, там глінтвейн далеко від прилавку, всередині."
"Не надо было ему ничего доказывать,надо было его в чан головой вмакнуть для профилактики"
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