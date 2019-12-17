Из-за сбоя в системе оплаты жители Киева стали заложниками метрополитена

Об этом пишет Telegram-канал "Х**вый Киев".

Сообщается, что в столице уже второй день продолжается настоящий "апокалипсис" в метро.

Люди не могут расплатиться за поездку из-за сбоя в работе системы оплаты, которая перестала принимать банковские карты и карты киевлянина.

Вчера, 16 декабря, пассажиры не выдержали и устроили погром на станции метро Льва Толстого. Известно, что люди организовали беспорядки и выломали турникеты, чтобы пробраться к поездам.

Пользователи в социальных сетях также сообщают, что руководство метрополитена, чтобы не разгневать пассажиров, отключили системы и пропускали людей бесплатно.

Также в метрополитене Киева сообщили, что сегодня, 17 декабря, якобы возобновлена работа платежных систем, но пассажиры утверждают противоположное: на некоторых станциях столичного метрополитена продолжается коллапс, из-за чего люди с огромным опозданием добираются на работу.

Ранее мы сообщали о другом ЧП, которое произошло в киевском метрополитене. В частности, молодой человек устроил странный дебош на станции метро Оболонь.

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросать в сотрудников метро Киева стеклянные бутылки. Успокоить неадекватного пассажира удалось не сразу, поэтому на место происшествия вызвали силовиков. Для того, чтобы задержать молодого человека, пришлось задействовать четыре человека.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения. Люди в комментариях отметили, что таких "неадекватов" нельзя подпускать к пассажирам.

Также мы рассказывали о резне, которая случилась на станции метро Контрактовая. Между двумя мужчинами в метрополитене на вышеупомянутой станции произошла потасовка, полицейские подоспели в самый ее разгар, один из участников бросился бежать с места инцидента, но его задержали.

Выяснилось, что в ходе потасовки одного из мужчин ранили ножом.

Им оказался, если не зачинщик, то именно тот, кто ранил другого пассажира. На место прибыла карета скорой помощи. Потерпевший, который сообщил, что на него напали и ранили ножом в плечо, отправился в больницу.

На месте происшествия обнаружили нож, который сразу отправили на экспетизу. По факту резни открыто уголовное дело, а виновнику грозит до 7 лет заключения.

Напомним, ЧП у метро Киева: съехались взрывотехники и полиция.

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Киева: мужчина устроил переполох, появилось видео инцидента.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.