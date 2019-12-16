Люди не жалели ничего

В киевском метро возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за отмены оплаты картами



ЧП в столичной подземке произошло в понедельник, 16 декабря. О нем сообщает телеграм-канал «ХК».

В сообщении указывается, что инцидент произошел на станции «Площадь Льва Толстого». Там работники метрополитена решили отключить возможность оплаты проезда банковской картой.

Из-за этого на станции образовалась огромная толпа народа, которая не могла попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой.

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют «поздравлением пассажиров с Новым годом» от киевского метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил странный дебош.

Молодой человек по неизвестным причинам начал бросать в работников метрополитена стеклянные бутылки. Успокоить удалось на стразу дебошира, который устроил переполох. Пришлось вызвать полицию на место события. Для того, чтобы задержать молодого человека, пришлось задействовать четыре человека.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения. Люди в комментариях отметили, что подобных людей нельзя подпускать к пассажирам.

Также сообщалось, что в Киеве у выхода из станции метро «Контрактовая площадь» произошло ЧП с поножовщиной. Одного из пассажиров метро порезали ножом.

Между двумя мужчинами в метро на вышеупомянутой станции произошла потасовка, полицейские подоспели в самый ее разгар, один из участников бросился бежать с места инцидента, но его задержали. Им оказался, если не зачинщик, то именно тот, кто ранил другого пассажира.

На место прибыла карета скорой помощи. Потерпевший, который сообщил, что на него напали и ранили ножом в плечо, отправился в больницу.

Криминалисты на месте ЧП изъяли нож и направили орудие на экспертное исследование. Начато уголовное производство. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, в случае доказательства вины 34-летнего киевлянина, ему грозит до семи лет лишения свободы:

Напомним, ЧП у метро Киева: съехались взрывотехники и полиция.

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Киева: мужчина устроил переполох, появилось видео инцидента.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.