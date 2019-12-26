Общественный активист и блогер Сергей Бригадир вместе с инженером Виктором Петриком проинспектировали готовность Шулявского путепровода перед испытаниями Виталия Кличко, мэра Киева
Блогер сообщил, что была инспекция путепровода. Также поговорили и о увеличении стоимости развязки, которую строит друг мэра города, экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась, что выросла с 400 миллионов гривен до двух миллиардов. Также обсудили настоящую цель продвижения проекта, который требовал снести цех "Большевика", вроде для одного со сьездов, а именно о 30 га заводаа, что понравилась злостройной мафие. Еще был поднят вопрос о незавершенном первом этапе строительства, а именно путепровода через проспект Победы. Путепровод стоит на временных опорах, а подферменник последней опоры был залит только 26 декабря. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Об этом пишет Politeka.
Пробы путепровода сейчас - это картинка для людей. Ведь будут проверят временные опоры, а реальные испытания к этому мероприятию отношения не имеют.
В итоге, если сейчас прямо остановить проект, который строит Микитась по разрешению Кличка с Шулявской развязкой, снести ее и сделать трехуровневую развязку, которая не будет требовать снесения цеха "Большевика", то можно сохранить 160 миллионов гривен для бюджета. А если учитывать оцененную землю под цехом в 550 миллионов, то экономия составит все 500 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, что реконструкция Шулявского моста снова подорожала, счет пошел на миллиарды.
Стоимость строительства Шулявского моста выросла примерно в 3 раза и это не последнее подорожание. Выглядит так, будто чиновники распиливают бюджетные средства, увеличивая свои аппетиты.
Так заявил Александр Федоренко, председатель Киевской городской организации политической партии «Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна». Он уверен, что правоохранители должны проверить законность реконструкции.
"Стоимость строительства Шулявского моста постоянно растет, несмотря на то, что тендер был проведен на совсем другую сумму. И победили, как сообщают средства массовой информации, структуры, близкие к Микитасю, с которым Кличко любит летать одним чартером. Сейчас это 1,7 миллиарда гривен, но цифра постоянно растет. И я думаю, что такими темпами она превысит два миллиарда. Это основание для расследования правоохранительными органами", - рассказывает он.
Напомним, Кличко довел до бешенства строительством Шулявского моста, это последняя капля
А еще Politeka писала, что Игорь Лесев жестко разнес «город будущего» от Кличко
Также Politeka сообщала, что Джокер показал, как Микитась строил коррупционные схемы с Кличко через Спасибко и Комарницкого