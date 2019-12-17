Мэр Киева Виталий Кличко собирается баллотироваться на местных выборах, хотя сам город находится в плачевном состоянии

Как сообщает Politeka, об этом заявил телеведущий программы «Недобрый вечер» Игорь Лесев (чтобы просмореть видео, доскролльте до конца).

«Через год местные выборы. А город последний раз в таком го*не был во время Батыева нашествия. И Кличко, конечно же, это бомбит. Ведь есть все основания полагать, что киевлян он залюбил до прощания. И вот Виталик нам презентует новую программу. Город будущего. Знаете, очень качественная презентация. Если бы мне так показали Бухарест, где я никогда не был, я бы восхитился. Ух ты, су*ины румынские дети», - отметил он.

При этом Лесев рассказал, что презентация «нового Киева» от Кличко достаточно качественная. Однако в реальности все выглядит абсолютно по-другому.

«Вот я на днях купил шаурму на Львовской площади. А затем 15 минут шатался по подворотням, в поисках, куда бы выбросить салфетки. Я многие тупые объяснения могу переварить. Метро не строят – потому что дорого. Ямы на дорогах – потому что погода коварная. Мосты ломаются, потому что ленивые. Они устают. А машины топятся, потому что ливневки советские. Проклятое наследие совка. А детей в школах выше нормы, не потому что новых школ не строится, а потому что понаехали. Но что с мусорными баками? Это что, дорогое удовольствие? Как можно презентовать город будущего и одновременно строить цыганский табор? Город зас*ан в мусоре. И одновременно в городе нет мусорных урн», - подчеркнул он.

Отдельного внимания, утверждает Лесев, заслуживают «вечные» пробки в Киеве.

«Я, например, по 4 часа в день в среднем провожу за рулем. Пробки в городе даже в выходные. Общественный транспорт едет в таком же темпе. Метро в городе в своем развитии отстало уже на 30 лет. Оно не выполняет свои функции удобного и быстрого транспорта. Постоянные перебои с водой и теплом. Постоянно какие-то аварийные работы», - уточнил он.

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко попросту не замечает, во что превратился Киев за годы его работы на посту городского головы. Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. По словам журналиста, на днях у него была возможность принять участие в программе, которую посетил Кличко, и задать мэру столицы вопрос.

«И я его спросил о миссии. Что он еще хочет сделать из нашего города? Кличко, к слову, очень обиделся. Стал уточнять мое имя. Ему очень не понравился эпитет «помойка», — рассказал журналист.

При этом он пояснил, что не ищет в Киеве только плохое. Просто именно помойку журналист видит первым делом, выходя из своего дома.

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