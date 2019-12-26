Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился со своим новым решением

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, местные власти решили до Нового года запустить движение по скандальному Шулявскому путепроводу.

Поэтому там круглосуточно и без выходных работают строители. При этом Виталий Кличко уверяет украинцев о том, что якобы подрядчик дает гарантию на 10 лет на эксплуатацию покрытия из полимерного асфальтобетона.

"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку", - похвастался городской голова.

Но украинцы в недоумении, почему мэр Виталий Кличко опомнился с ремонтом моста в Киеве лишь перед Новым годом.

Как известно, еще в октябре Виталий Кличко подписал распоряжение об увеличении сметы до 1 млрд гривен, которую планируют выделить на ремонтные работы.

Пользователи в социальных сетях упрекнули местные власти в казнокрадстве, поскольку они решили класть асфальт зимой, хотя подобные работы должны проводить при температуре от +15 градусов.

"На сколько закроют мост, когда будут сносить цех завода? Или будет лет 15 стоять как со съездами с моста кырпы?", "Какое достижение! Ноу хау, стелить асфальт под дождём! Что весной будет? Сойдёт со снегом?", "10 лет гарантия?)", "А что так? Подгорает? А до сегодняшнего времени там двое калек колупались", "Было достаточно времени, чтобы все делать вовремя. Геройства тут нет", "Дождь идёт, и асфальт кладут! В нашей стране ничего не меняется!", "Для д*билов пишу: ремонтные работы нужно делать при температуре не менее +15..+18 градусов. Это доказано иностранными компаниями. То есть, д*уны, асфальт нужно класть летом, а не зимой", "Ночью был дождь. И в это время укладывали асфальт?", - негодуют украинцы в комментариях.

Ранее мы сообщали о том, что Виталия Кличко жестко разнесли с "городом будущего". По словам блогера Игоря Лесева, мэр Киева Виталий Кличко собирается баллотироваться на местных выборах, хотя сам город находится в плачевном состоянии.

При этом Лесев рассказал, что презентация «нового Киева» от Кличко достаточно качественная. Однако в реальности все выглядит абсолютно по-другому.

"...Метро не строят – потому что дорого. Ямы на дорогах – потому что погода коварная. Мосты ломаются, потому что ленивые. Они устают. А машины топятся, потому что ливневки советские. Проклятое наследие совка. А детей в школах выше нормы, не потому что новых школ не строится, а потому что понаехали. Но что с мусорными баками? Это что, дорогое удовольствие? Как можно презентовать город будущего и одновременно строить цыганский табор? Город зас*ан в мусоре", - подчеркнул блогер.

Напомним, Луценко переметнулся к Кличко, украинцев ждет «сюрприз».

Как сообщала Politeka, НАБУ выдвинуло жесткие обвинения советнику Кличко.

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