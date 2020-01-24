В Киеве мусор выбрасывают в каждом закоулке, не беспокоясь о том, что будет происходить с ним потом

На этот раз киевляне обратили внимание на свалку, который образовался в районе станции метро «Почайна».

Соответствующий пост опубликовали в сообществе «Kyiv LIVE» в одной из соцсетей.

«"Волшебная" атмосфера возле станции метро «Почайна». Столица с каждым годом все больше превращается в помойку», - отмечает автор поста.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию, на которой видно пустошь, огражденную бетонным забором, и заваленную горами мусора в черных бытовых мешках для отходов.

В комментариях киевляне не скрывают своего возмущения действиями тех, кто засоряет территорию столицы, и недоумевают, почему городская власть не штрафует нарушителей.

Ранее мы писали, что возле станции метро "Шулявская" появился загадочный строительный забор.

Что именно хотят построить рядом с легендарным танком-памятником, достоверно неизвестно – на заборе нет никакой информации о планах застройщика.

"Ходят разные слухи. Одни говорят, что здесь построят жилой комплекс, другие, что торговый центр и ресторан. На территорию завезли технику и что-то там роют, чуть ли не сваи уже забивают. Строители ведут себя грубо и никого на стройку не пускают, только оперативно запускают и выпускают строительную технику", – рассказал местный житель Иван Федорчук.

Местные жители возмущены планами застройки территории вокруг метро.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, ужасом обернулось праздник в центре Киева, много пострадавших.

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