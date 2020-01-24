В Киеве на секонд-хенде посетители обнаружили изделия из меха, который похож на кошачий

Об этом сообщает "Сегодня".

Первой о "находке" сообщила киевлянка Любовь Харченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Увидела, что это кошачий мех. У меня же от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех я смогу отличить от другого. И на ощупь, и на цвет", – рассказала киевлянка.

Женщина сделала фото меховых изделий и попыталась узнать, из чего сделан мех. Однако ей не ответили и настойчиво попросили уйти.

На рынок приехали журналисты и обнаружили на рынке шарфы, воротники и сумки, которые имели такую же полосатую окраску. На меховых изделиях было написано на немецком языке "Katzenfelle" (кошачьи шкуры).

После увиденного журналисты вызвали на рынок полицию, про продавцы мгновенно спрятали весь товар.

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В одном из столичных ресторанов, расположенном в Святошинском районе, владельцы решили удивить посетителей необычной обстановкой и разместили в зале с дымом кальяна и громкой музыкой клетки с попугаями, шиншиллами и другими животными.

«От стресса большинство зверей забились в своих клетках. По данному факту подано заявление в полицию», — рассказали активисты.

В свою очередь, руководитель ресторана в комментарии журналистам заверил, что животным в таких условиях «комфортно».

Он подчеркнул, что очень любит животных и решил разместить их в ресторане, чтобы радовать посетителей. При этом руководитель ресторана добавил, что не против отдать живность в хорошие руки.

К слову, Киев вошел в перечень самых дорогих городов мира.

При составлении рейтинга эксперты проекта Numbeo. оценивали города, сравнив стоимость продуктов, проезда и жилищно-коммунальных услуг, а также покупательную способность населения.

Всего в перечень попали 440 городов. Первое место уже традиционно занял Цюрих (Швейцария). В пятерку лидеров вошли также еще 4 швейцарских города: Базель, Лозанна, Женева и Берн.

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