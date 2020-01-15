Под Киевом в селе Макаров объявили в розыск двух парней — 15 и 13 лет

Мальчики — воспитанники Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.

Осницкий Вячеслав (слева) и Беспутин Иван (справа)

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении детей, просят звонить на «102». Пишет Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей в Киевской области.

Осницкий Вячеслав и Беспутин Иван самовольно покинули реабилитационный центр по адресу улица Макаровская, 31, 14 января около 23:30. С тех пор на связь они не выходили и где они находятся — неизвестно.

Приметы мальчиков

Осницкий Вячеслав — на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы светло-русые, короткие. Был одет: куртка черного цвета до колен, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Беспутин Иван — на вид 14 лет, рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы светлые, короткие. Был одет: куртка сине-черного цвета, черные брюки, белые кроссовки.

Недавно мы писали, что под Киевом разыскивают девушку, которая бесследно исчезла два дня назад.

15-летнюю Юлию Харченко в розыск объявило Згуровское отделение полиции, о чем сообщили в Службе розыска детей ГУ Нацполиции Киевской области.

Девушка пропала еще 22 декабря. Утром она вышла из дома в пгт Згуровка и до сих пор не появилась.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-зеленые, брови дугообразные, густые, волосы каштановые, средней длины.

Юлия была одета в парку цвета хаки с мехом на капюшоне, черные штаны и серую вязаную шапку с помпоном, обута в черные ботинки.

Всех, кто где-то видел Юлию или знает что-то о ее местонахождении, просят сообщать в полицию.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

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