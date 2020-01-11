В центре Киева на одном из исторических зданий по улице Глубочицкой появилась надстройка еще одного этажа

Об этом на своей странице в Facebook рассказал житель Киева Дмитрий Макагон, опубликовав соответствующие фото.

«Кому нужно здание, если там нельзя будет добавить парочку мансардных этажей? Непонятно только, почему господину на Майдане запретили такое делать, а остальным можно», — написал киевлянин.

Недавно мы писали, что облако угарного газа накрыло часть Украины, в частности Киевщину.

Об этом сообщает советник заместителя городского головы КГГА Олега Попенко на своей странице в Фейсбук.

"Над Украиной снова самая высокая концентрация CO в мире, сравнимо с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Накрыло так же как и в октябре пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя...", - сообщает советник заместителя городского головы.

Попенко отметил, что история повторяется - украинцы не знают, чем они дышат. "Опять история повторяется, и вновь наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО И украинцы не имеют никакой информации относительно того, чем они дышат. Что это и почему опять это накопилось над Украиной? - рассказал он в Facebook.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, ужасом обернулось праздник в центре Киева, много пострадавших.

Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес суровый вердикт.