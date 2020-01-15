Обнаружена опасная для пассажиров трамвайная остановка в Киеве

Фотофакты в сети разместил пользователь Фейсбука.

Конечная остановка трамваев №№ 15 и 18 на улице Старовокзальной не приспособлена для безопасной посадки и высадки. Санитарное состояние остановки неудовлетворительное.

Недавно мы писали о том, что в Киеве Mercedes влетел в толпу людей на остановке.

«Как всегда, когда дерешься за право проехать первым и кого-то обогнать, страдают люди. Mercedes влетел в стоящих возле перехода людей, на месте много скорых», — говорится в сообщении.

Четыре человека пострадали в результате аварии. Один пассажир находился в микроавтобусе, а еще трое в легковом автомобиле. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина из Scenic — в тяжелом состоянии.

Кроме того, мы сообщали, что у киевского трамвая отказали тормоза во время совершения посадки пассажиров, что привело к панике и травмировало женщину.

Из-за отказа тормозов трамвай начал двигаться назад и в это время из задней двери выпала пожилая женщина. Она ударилась головой об асфальт и была госпитализирована.

Инцидент произошел на маршруте №33. Все попытки водителя остановить состав не дали результата, у людей началась паника – они начали выпрыгивать из салона на ходу.

Напомним, о потопе в ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарены кипятком.

Как сообщала Politeka, в Киеве техногенная катастрофа: кипяток бьет прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди в Ocean Plaza кричали от боли, количество пострадавших возросло.