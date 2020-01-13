Киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Инсайдер UA».

«В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком. Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождается криками людей, которые пытаются спастись от воды.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть?

Популярные статьи сейчас

Свадьба Ани Лорак: любовник певицы не сдержался, тайна раскрыта

Кароль осталась без штанов ради пикантной фотосессии на полу: "Теперь стыдно в глаза смотреть"

Дорофеева засветила лишнее в мини-бикини, пикантное фото облетело сеть: "Боже, прикройся!"

Киркоров показал повзрослевших детей со звездным крестным: редкие кадры
Показать еще
Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 13. Januar 2020

«Сидели в Рукколе – прорвало горячую воду. Никогда такого не видел. Посмотрите на этот кошмар. Пипец. Это Оушен – центр Киева», - говорит один из очевидцев инцидента.

Как сообщалось ранее, пожар в ТРЦ Киева разгорелся 13 сентября, возгорание произошло в хлебобулочном отделе супермаркета. 13 сентября в супермаркете «Ашан», который находится в ТРЦ Ocean Plaza, вспыхнул пожар.

В материале говорится, что пожар начался около 16:45. Вспыхнула печь в отделе с хлебобулочными изделиями. Посетители супермаркета были эвакуированы.

По имеющейся информации, в отеле, где выпекаются хлебные изделия, вспыхнула печь. Сотрудники ТРЦ начали тушить пламя при помощи ручных огнетушителей. Сейчас в «Ашан» никого не пускают. С минуты на минуту должны прибыть спасатели.

Напомним, возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина.

Как сообщала Politeka, все российское в Украине оказалось под угрозой, началась блокировка.

Также Politeka писала, что президент подписал закон о военном положении.