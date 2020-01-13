Люди массово выбегают из ТРЦ

Киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Инсайдер UA».

«В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком. Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождается криками людей, которые пытаются спастись от воды.

«Сидели в Рукколе – прорвало горячую воду. Никогда такого не видел. Посмотрите на этот кошмар. Пипец. Это Оушен – центр Киева», - говорит один из очевидцев инцидента.

Как сообщалось ранее, пожар в ТРЦ Киева разгорелся 13 сентября, возгорание произошло в хлебобулочном отделе супермаркета. 13 сентября в супермаркете «Ашан», который находится в ТРЦ Ocean Plaza, вспыхнул пожар.

В материале говорится, что пожар начался около 16:45. Вспыхнула печь в отделе с хлебобулочными изделиями. Посетители супермаркета были эвакуированы.

По имеющейся информации, в отеле, где выпекаются хлебные изделия, вспыхнула печь. Сотрудники ТРЦ начали тушить пламя при помощи ручных огнетушителей. Сейчас в «Ашан» никого не пускают. С минуты на минуту должны прибыть спасатели.

Напомним, возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина.

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