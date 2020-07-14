На дорозі утворилася величезна діра, в ямі вирує вода

У Києві біля елітного житлового комплексу провалився асфальт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" у Facebook.

На фото можна побачити, що на дорозі утворилась величезні діра.

"ЖК "Київська Венеція". Асфальт провалюється на очах, в ямі вирує вода. Назва ЖК потрохи починає себе виправдовувати", - йдеться в повідомленні.

Згодом в коментарях зазначили, що асфальт провалився не на території житлового комплексу, а на парковці навпроти.

"Це не територія ЖК "Київська Венеція". Аварія через дорогу на території парковки. Виправте будь ласка. PS: або Вам важливіша гучна назва публікації, ніж істина?" - обурився користувач Facebook.

"Як корабель назвеш...", "джакузі", "та це ж гіперлуп", - жартують в коментарях користувачі соцмережі.

Також раніше повідомлялось, що у Дніпрі через негоду затопило вулиці та розмило дороги. Так, сильний дощ приніс чимало незручностей мешканцям Дніпра. Внаслідок негоди підтопило будинки, вода потрапила в громадський транспорт, розмито дороги і т.д. Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями та відео наслідків негоди в Дніпрі. Від негоди найбільше постраждав лівий берег Дніпра, зокрема Амур-Нижньодніпровський та Індустріальний райони. Також затопило початок Слобожанського проспекту, вулицю Байкалську, Каштанову і проспект Петра Калнишевського.

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