На дороге образовалась огромная дыра, в яме бурлит вода

В Киеве возле элитного жилого комплекса провалился асфальт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев оперативный" в Facebook.

На фото можно увидеть, что на дороге образовалась огромные дыра.

"ЖК "Киевская Венеция". Асфальт проваливается на глазах, в яме бурлит вода. Название ЖК понемногу начинает себя оправдывать", - говорится в сообщении.

Впоследствии в комментариях отметили, что асфальт провалился не на территории жилого комплекса, а на парковке напротив.

"Это не территория ЖК "Киевская Венеция". Авария через дорогу на территории парковки. Исправьте пожалуйста. PS: или Вам важнее громкое название публикации, чем истина?" - возмутился пользователь Facebook.

"Как корабль назовешь...", "джакузи", "да это же гиперлуп", - шутят в комментариях пользователи соцсети.

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