8 июля группа мужчин устроила стрельбу на Позняках, перепугав местных жителей

Как передает Politeka.net, сообщество "Киев Оперативный" в Facebook опубликовало подробности произошедшего, а также видео с камер наблюдения (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Сегодня утром жители в ЖК на Крушельницкой проснулись не от кофе, а от того, что кто-то осуществлял выстрелы", - пишут авторы публикации.

На записях с камер видно, как четыре человека бежали за автомобилем Toyota и стреляли по нему из предмета, похожего на пистолет. Когда машина скрылась, злоумышленники добежали до Volkswagen и уже на нем отправились в погоню. Некоторое время спустя мужчины вернулись на место происшествия и собрали отстрелянные гильзы.

Сьогодні зранку мешканці у ЖК на Крушельницькій прокинулися не від кави, а від того, що хтось здійснював постріли. По камерам відеоспостереження видно, що 4 особи бігали за автомобілем #Toyota та стріляли. Після того, як Toyota поїхали - ті 4-ро сіли у #Volkswagen та помчалися за ним. Через деякий час чоловіки повернулися, щоб позбирати гільзи. Що до чого - поки невідомо🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 8. Juli 2020

На одной из записи можно заметить, как девушка едва не угодила в эпицентр разборок. В кадре она идет с зонтиком по тротуару, а услышав звуки выстрелов - резко повернулась и начала убегать в противоположном направлении.

Ранее дебоширы начали стрелять в Оболонском районе, поссорившись с группой мололых людей. Затем они атаковали полицейских с газовым баллончиком, но были задержаны.

Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры

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