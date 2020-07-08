8 июля группа мужчин устроила стрельбу на Позняках, перепугав местных жителей
Как передает Politeka.net, сообщество "Киев Оперативный" в Facebook опубликовало подробности произошедшего, а также видео с камер наблюдения (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).
"Сегодня утром жители в ЖК на Крушельницкой проснулись не от кофе, а от того, что кто-то осуществлял выстрелы", - пишут авторы публикации.
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На записях с камер видно, как четыре человека бежали за автомобилем Toyota и стреляли по нему из предмета, похожего на пистолет. Когда машина скрылась, злоумышленники добежали до Volkswagen и уже на нем отправились в погоню. Некоторое время спустя мужчины вернулись на место происшествия и собрали отстрелянные гильзы.
На одной из записи можно заметить, как девушка едва не угодила в эпицентр разборок. В кадре она идет с зонтиком по тротуару, а услышав звуки выстрелов - резко повернулась и начала убегать в противоположном направлении.
Ранее дебоширы начали стрелять в Оболонском районе, поссорившись с группой мололых людей. Затем они атаковали полицейских с газовым баллончиком, но были задержаны.
Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры
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