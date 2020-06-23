Спасатели нашли тело еще одного погибшего под завалами жилого дома в Киеве

Как передает Politeka.net, фатальную информацию подтвердила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что под завалами обнаружено тело пятой жертвы.

Таким образом, спасатели с начала работ из-под завалов извлекли тела пятерых погибших.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", - говорится в сообщении пресс-службы.



В ведомстве также подчеркнули, что на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСЧС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава в том числе 1 кинологический расчет.

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая произошла в Киеве утром 21 июня. В десятиэтажном доме прогремел мощный взрыв, в результате чего произошло обрушение сразу четырех этажей.

Уже через 10 минут после получения сигнала подразделения ГСЧС приступили к поиску и спасению людей: из злополучного подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала удалось деблокировать еще троих.

В первый день работы спасателям удалось найти тела трех погибших. О четвертой жертве спасатели проинформировали вчера, 22 июня, поздно вечером.

Известно, что в результате взрыва в жилом доме 18-летняя Анастасия осиротела, потеряв трех родных (маму, отца и брата).

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.

Выяснилось, что Настя была в ванной в момент взрыва и успела выбежать. Правда, конечно, ни вещей, ни документов не взяла.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

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