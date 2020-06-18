Грабитель атаковал жертву с гранатой во дворе жилого дома в Киеве

Как сообщает Politeka.net, кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Ху*вый Киев".

Очевидцы записали инцидент в Дарницком районе. По их словам, злоумышленник взорвал гранату, чтобы оглушить жертву, а затем забрать все ценности.

"У нас осваивают новый вид грабежа, схема такая: 1) Бросают под ноги самодельную гранату; 2) Жертву е*ашит осколками! 3) Пока пострадавший истошно орёт, с него снимают всё ценное. А главное - никак не предохранишься. Не помогут ни спортивные навыки, ни волына в кармане", - пишут авторы публикации.

На выложенных кадрах можно заметить, что на место происшествия сбежалось много людей, а на помощь пострадавшему приехала бригада "скорой помощи". Приехали также полицейские, которые опросили свидетелей.

Ранее, 16 июня, мужчина едва не устроил взрыв на улице Бойченка в Днепровском районе Киева. Как стало известно, наркозависимый открыл газ и пригрозил взорвать квартиру. Прибывшие на место полицейские провели переговоры, а затем успешно задержали нарушителя. К счастью, во время этого инцидента никто не пострадал, об этом рассказали представители полиции Днепровского района. Правоохранители не стали раскрывать личность задержанного и причины его поступка.

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