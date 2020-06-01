Нужно быть к этому готовым

С 1 июня в метро Киева начали действовать более строгие правила

Как сообщает Politeka.net, заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон рассказала подробности в эфире телеканала Украина 24.

Сотрудники подземки готовятся к увеличению пассажиропотока, потому что все больше киевлян начинают пользоваться этим видом транспорта. Кроме того, с началом лета возобновляется сообщение с пригородами - местные жители смогут приезжать в Киев и пользоваться метро.

По словам Натальи Макогон, метрополитен будет вводить ограничения на отдельных станциях, если там будет очень много людей. Сейчас сотрудники следят за пассажиропотоком в реальном времени и анализируют, насколько сложно соблюдать безопасную дистанцию.

В частности, на станциях могут частично закрывать входы, оставив только одну-две двери для прохода. Как отметила Наталья Макогон, впускать на станцию будут всех пассажиров - ограничения нужны, чтобы люди не толпились внутри. Такие меры подземка практикует уже давно, к примеру, во время больших концертов или футбольных матчей.

«Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок», — подчеркнула представитель метрополитена.

Напомним, что из-за карантина метро почти два месяца было закрыто для пассажиров. Подземка возобновила работу только с 25 мая.

Напомним, в Киеве отменили запуск электрички, который обещал Кличко: "не успели...".

Как сообщала Politeka, запуск метро и открытие отелей, Шмыгаль раскрыл украинцам все нюансы: "Уже на следующей неделе..."

Также Politeka писала, что по украинцам ударят новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за...".