Власти Киева отменили запуск электрички с 1 июня, который анонсировал мэр Виталий Кличко

Как сообщает пресс-служба Киевпастранса, возобновление работы электропоездов перенесли минимум на неделю, передает Politeka.net.

Как оказалось, специалисты не успели отремонтировать электрички до 1 июня из-за санитарно-эпидемических ограничений в столице. Так на время карантина закрыли депо "Фастов-1", сотрудники которого и должны были чинить поезда. Предполагается, что все работы будут завершены до 7 июня, но это не окончательная дата. Вполне возможно, запуск городской электрички отложат ще на неопределенное время.

Стоит отметить, что во время брифинга 26 мая Виталий Кличко пообещал: столичная электричка начнет курсировать вместе со всем железнодорожным транспортом Украины, как предписывает план Кабмина по выходу из карантина.

"Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", - отметил киевский мэр.

Тогда же он отметил, что "Киевпастранс" заказал у "Укрзализныци" ремонт 48 электропоездов. По словам Виталия Кличко, уже долгие годы никто не обновлял городские электрички.

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