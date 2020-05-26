И это на глазах у пассажиров

Киевское метро сотрясло масштабное ЧП через день после его открытия, на место инцидента пришлось вызывать медиков

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы в Facebook на странице «Киев Оперативный».

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«Неадекватные подростки забили мужчину за замечание. Четверо неадекватных подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, находясь в вагоне метро, между станциями «Оболонь» и «Почайна» начали что-то очень громко выяснять между собой. Конечно, без нецензурной брани не обошлось», - говорится в сообщении.

После этого, утверждают журналисты, им подошел сделать замечание двадцатилетний мужчина. Однако в ответ его начали избивать. В результате, его госпитализировали.

«20-летний мужчина подошел сделать ему замечание, но они набросились на него и начали бить. Руками и ногами, даже после того, как мужчина потерял сознание. Полиция Киева провела расследование и установила этих малолетних шакалов. По согласованию с прокуратурой города Киева, им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения», - подчеркивается в тексте.

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