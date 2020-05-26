Киевское метро сотрясло масштабное ЧП через день после его открытия, на место инцидента пришлось вызывать медиков

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы в Facebook на странице «Киев Оперативный».

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия, 16+

«Неадекватные подростки забили мужчину за замечание. Четверо неадекватных подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, находясь в вагоне метро, между станциями «Оболонь» и «Почайна» начали что-то очень громко выяснять между собой. Конечно, без нецензурной брани не обошлось», - говорится в сообщении.

Неадекватні підлітки забили чоловіка за зауваження Увага! На відео присутні сцени насилля, 16+ 4-ро неадекватних підозрюваних, серед яких були і неповнолітні, перебуваючи у вагоні метро, між станціями «Оболонь» та «Почайна» почали щось дуже гучно з‘ясовувати між собою. Звісно, без нецензурної лайки не обійшлося. 20-річний чоловік підійшов зробити йому зауваження, але вони накинулися на нього і почали бити. Руками і ногами, навіть після того, як чоловік втратив свідомість. Поліція Києва провела розслідування і встановила цих малолітніх шакалів. За погодженням із прокуратурою міста Києва, їм повідомлено про підозру. Зараз вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжних заходів.

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Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 26. Mai 2020

После этого, утверждают журналисты, им подошел сделать замечание двадцатилетний мужчина. Однако в ответ его начали избивать. В результате, его госпитализировали.

«20-летний мужчина подошел сделать ему замечание, но они набросились на него и начали бить. Руками и ногами, даже после того, как мужчина потерял сознание. Полиция Киева провела расследование и установила этих малолетних шакалов. По согласованию с прокуратурой города Киева, им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения», - подчеркивается в тексте.

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