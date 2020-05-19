Стало известно, как именно власть ослабит ограничительные меры в Украине

Как передает Politeka.net, об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По его словам, метрополитен в столице и других городах планируют запустить уже 25 мая, то есть на следующей неделе.

Он также отметил, что несколькими днями ранее вступит в силу решение об ослаблении некоторых норм карантина в Украине, и анонсировал открытие детских садов.

"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку. правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена", - добавил Шмыгаль в эфире телеканала.

Премьер-министр также заявил, что 22 мая карантин на территории Украины будет продлен, но его переведут на адаптивную модель с рядом смягчений.

"То есть мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Мы также откроем гостиницы, кроме хостелов. Работу отелей позволим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - резюмировал глава правительства в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали, что в МОЗ анонсировали запуск авиасообщения в Украине. По словам главного санврача Виктора Ляшко, авиасообщение в Украине могут возобновить одновременно со странами Европейского Союза уже 15 июня, но при условии, что ситуация с китайским смертельным вирусом не будет ухудшаться.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - заявил главный санврач Украины.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.

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