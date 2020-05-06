Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько еще будут действовать ограничения на общественный транспорт

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА раскрыл планы во время онлайн-брифинга 6 мая.

По словам киевского мэра, в ближайшее время ситуация в столице останется неизменной. Люди смогут воспользоваться общественным транспортом не раньше, чем через две недели.

"Когда мы говорим о первом этапе ослабления, то речь идет о смягчении и постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений. Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме, до 22 мая точно", - заявил Виталий Кличко.

Мэр добавил, что вскоре власти города планируют увеличить маршруты для электротранспорта. Он также призвал бизнесменов самим решить вопрос с развозкой сотрудников. Метро же, по словам Кличко, заработает только по решению Кабмина.

Киевляне в социальных сетях возмутились промедлением со стороны мэрии. Они упрекнули Виталия Кличко в том, что он не может сделать нормальные условия для проезда:

"Я вчера попала в пробку, когда ехала на Печерск с моста Метро. Машин миллионы"; "Запускайте транспорт и делайте пропуска для всех работающих людей! В стране нет карантина или чрезвычайного положения и банки люди требуют оплат по кредитам а арендодатели жилья или офисных помещений оплаты аренды! Достаточно этого фарса!"; "Реальность показала, что вы оторваны от людей и их возможностей. Вы даже близко не ориентируетесь в тех возможностях, которые фактически создаёте. Поставьте свои служебные и личные авто и доберитесь на работу хоть раз в нынешних условиях!"; "Предлагаю не платить за коммуналку, пока не включат весь транспорт. Люди не могут доехать на работу и заработать, из каких средств платить?".

Напомним, Кличко предупредил киевлян о новых правилах карантина: "Сегодня в столице уже...".

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