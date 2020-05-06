Не все так просто

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда и какие рынки откроются в столице

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА сделал объявление во время брифинга 5 мая. Многим киевлянам оно пришлось не по вкусу из-за ряда сопутствующих проблем.

После серии протестов Кабинет министров принял решение частично ослабить карантин и открыть по всей Украине продуктовые рынки. Украинцы смогут торговать и покупать продукты, если будут соблюдать меры безопасности. Как сообщил Виталий Кличко, некоторые рынки уже открыли и в Киеве:

"Сегодня в столице уже открылись три рынка, это - "Демеевский" в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки".

Киевский мэр призвал жителей города соблюдать правила безопасности. Он напомнил, что все должны соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками, носить защитные маски и перчатки. Виталий Кличко добавил, что Госпродпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков столицы на предмет их соответствия нормам и требованиям работы, но у многих нашлись проблемы.

"Правительство разрешило работать продовольственным рынкам, но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться".

Пользователи социальной сети возмутились, что рынки открывают так долго. Кроме того, многие киевляне не знают, как добираться, ведь движение общественного транспорта ограничено:

"Закрытые супермаркеты работают и ничего, а на открытых рынках прямо опасно... дебилизм"; "Когда рынок откроете, люди без работы"; "А как на рынки можна будет доехать? И вобще когда?"; "Уже нет денег на такси"; "А Дарница?"; "А минский когда?"; "Откройте Бессарабку. Единственное место в центре, где можно купить нормальные сезонные продукты!".

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Валуев рассказал, почему перестал общаться с Кличко: "Мне не понравилось, что происходило в Украине".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартала 95" поиздевался над Кличко, полное видео: "Он по жизни тоже такой?".