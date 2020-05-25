Стали известны подробности долгожданного запуска метрополитена в Киеве
Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Андрей Павловский, передает Politeka.net.
Как известно, киевский метрополитен начал свою работу 25 мая в условиях адаптивного карантина.
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В распоряжении КГГА сказано, что в метро не будут пускать пассажиров без масок и с симптомами ОРВИ. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.
Помимо этого, каждые три часа вагоны должны дезинфицировать на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена, а также обязательно перед открытием станций метро.
При обнаружении симптомов ОРВИ сотрудники метро должны провести температурный скрининг, а пассажиров, у которых выявят температуру тела выше 37,2 градуса, не пустят в вагоны.
Между пассажирами в очередях в кассы и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций обязаны обеспечить расстояние в 1,5 метра.
По словам журналиста Андрея Павловского, сегодня в 5:30 утра на станции "Лесная" полиция остановила женщину, у которой не было маски. Ей выдали маску и пропустили к вагонам, но сказали, что их количество - ограничено.
"У турникетов и на перроне сотрудники метрополитена носят защитный экран для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом. На платформе нанесена разметка дистанции. На колоннах - рекомендации использовать средства индивидуальной защиты", - сказано в сообщении, которое появилось в авторском Telegram-канале.
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