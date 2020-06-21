В киевской многоэтажке прогремел сильный взрыв

Масштабное ЧП произошло в столице утром в воскресенье, 21 июля. По предварительной информации, в одном из многоэтажных домов по проспекту Григоренко произошел взрыв бытового газа. Уточняется, что ЧП произошло по адресу проспект Григоренко, 41.

Известно, что в результате взрыва было повреждено несколько этажей. Судя по появившимся в сети кадрам, как минимум несколько квартир дома были полностью уничтожены. В ГСЧС сообщили, что под завалами остаются люди.

Точной информации о пострадавших пока нет. На место ЧП выехали спасательные службы.

Очевидцы публикуют в сети кадры с места. На видео можно услышать, что рядом с домом во всех машинах сработала сигнализация, из-за чего на улице стоит сильный гул.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 21. Juni 2020

Напомним, ранее жителей Киева напугало странное явление в небе, очень похожее на ядерный взрыв.

19 июня над Киевом зависло удивительное облако в форме "ядерного гриба". Его было видно из разных уголков города. Что примечательно, облако будто зависло и не перемещалось вместе с ветром. Местные жители даже предположили, что где-то произошел взрыв.

Как объяснили в ГСЧС, ничего страшного в таком природном явлении нет - это просто редкий тип облаков. Время от времени такие возникают на гребнях воздушных волн, а потом бесследно рассеиваюся. Ранее такие явление заметили жители других регионов Украины.

Напомним, "ядерный гриб" поднялся над Киевом, срочное заявление МЧС: "Советуем не паниковать и...".

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались силовики: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел под окнами Зеленского, улица в дыму: кадры и подробности с места ЧП.